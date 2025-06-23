Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.

Владимирский суд вынес приговор иностранцу за наркотики и попытку подкупа.35-летний гражданин Азербайджана признан виновным в хранении наркотиков и попытке дачи взятки должностному лицу. Он был задержан на улице Пичугина с 19 дозами опиоидов и пытался откупиться от начальника наркоконтроля.Ленинский районный суд Владимира вынес приговор 35-летнему гражданину Азербайджана, признав его виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере, а также в попытке подкупа должностного лица.Как сообщили в прокуратуре Владимирской области, задержанный гражданин Азербайджана не имел регистрации в городе. Пытаясь избежать наказания за хранение карфентаила - одного из самых мощных опиоидов - он решился на отчаянный шаг. Прямо в служебном кабинете УМВД России по городу Владимиру, он предложил взятку в размере 52 тысяч рублей врио начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков.Суд приговорил гражданина Азербайджана к 6 годам колонии строгого режима. Кроме того, в пользу государства конфискованы 52 тысячи, переданные в качестве взятки, а также принадлежащий осужденному и использовавшийся им для приобретения наркотика мобильный телефон «Айфон 11 про макс».Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.