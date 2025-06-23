ББР Банк расположился на 2-м месте рейтинга выгодных банков для открытия рублевого вклада по итогам июня 2025 года.

Данный рейтинг основывается на анализе сберегательных продуктов 50 крупнейших финансовых учреждений страны по объему активов и привлеченным средствам населения. Главным критерием для отбора стала максимальная доходность по общедоступным вкладам. При ранжировании также учитывались другие не менее важные условия: ставка должна быть фиксированной на весь срок действия договора, вклад должен быть собственным предложением банка (вклады, разработанные совместно со сторонними компаниями, не учитывались), не требовать оформления дополнительных продуктов, а его минимальная сумма не должна превышать 1,4 миллионов рублей.Также ББР Банк продемонстрировал отличные результаты и в рейтинге юаневых вкладов, сохранив 9-е место среди аналогичных предложений 100 крупнейших банков.С подробной информацией по всем вкладам можно ознакомиться на официальном сайте ББР Банка (АО).