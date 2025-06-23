Дача – это всегда непредсказуемые сюрпризы: от травм и клещей до солнечных ударов. По данным Роспотребнадзора, каждый третий россиянин сталкивается с проблемами со здоровьем на загородном участке. Как собрать аптечку, которая спасет от самых частых «дачных» неприятностей? Эксперты раскрывают главные опасности загородной жизни и составляют лучший набор первой помощи.

Травмы и ушибы. Инструкция для трудоголиковДача – это всегда гонка со временем: огородники спешат успеть вырастить урожай, отстроить теплицу и отремонтировать дом за короткий и весьма переменчивый сезон. Но спешка и многозадачность часто оборачиваются травмами. Большинство травм случается из-за нарушений правил безопасности, напоминают специалисты. Как работать на участке без вреда для здоровья? Эксперты рассказали, что должно быть на этот случай в дачной аптечке.«Если в планах – грядки, стройка, спорт или активные игры с детьми, положите в аптечку средства, которые могу помочь при ушибах, повреждениях связочного аппарата и мышц, – например, Арнигель. Также запаситесь охлаждающими (гипотермическими) пакетами – в случае травмы они быстро помогут снять боль и уменьшить отек», -- напоминает врач-травматолог Марк Иванов, к.м.н., заведующий отделением спортивной медицины.Кандидат медицинских наукТакже на случай порезов и царапин:• Стерильные бинты• Лейкопластырь• Антисептик (Хлоргексидин, Мирамистин), перекись водорода для промывания ран, а также йод или зеленка – ими следует обработать место пореза или царапины. После чего нанесите мазь Цикадерма, которая поможет оказать противовоспалительный эффект и ранозаживляющее действие.А при серьезных травмах может потребоваться жгут, который поможет остановить кровотечение.В список наиболее частых дачных травм из года в год также входят ожоги, поэтому в дачной аптечке должны быть мази и пенки, которые снимут боль и помогут кожному покрову быстрее восстановиться (Олазоль, Бепантен Плюс и пр).Насекомые: кого опасаться и как защититьсяПо данным Роспотребнадзора, уже более 2,5 млн россиян привились от клещевого энцефалита с начала 2025 года. А число обращений с жалобами на укусы клещей продолжает расти – традиционно для сезона. Эксперты напоминают, что в вопросе защиты от укусов кровососущих не стоит полагаться на народные средства вроде ванилина. Клещи не боятся запахов – в этом случае работают только специальные средства.Что положить в аптечку:• Репелленты с перметрином – только они отпугивают клещей• Выкручиватель клещей – пластиковый крючок с раздвоенным концом позволяет удалить вредителя, не повреждая его – продается в магазинах и аптеках. Специалисты предупреждают, что не стоит удалять клещей при помощи масла или керосина.• Антигистаминные препараты. При первой помощи после любого укуса насекомых используйте антигистаминные препараты, лекарственным препаратом снимающие зуд и покраснение. Можно также воспользоваться натуральным монопрепаратом при укусах Ледум палюстре С5.Пищевые отравления. Как не стать жертвой шашлыкаДача – это не только аромат шашлыка, но и встреча с бактериями, которые так и ждут шанса испортить ваш уик-энд. Каждое лето в России регистрируется более 50 тысяч случаев отравлений, 80% из них – из-за неправильного хранения мяса.Антикризисный набор:«Сорбенты позволят вывести токсины. При диарее и рвоте можно использовать специальные препараты (например, Лоперамид) или натуральный монопрепарат Арсеникум альбум. А восстановить водный баланс сможет помочь Регидрон. Но чтобы отдых не омрачили «незваные гости» (вредные бактерии), соблюдайте простые правила: мойте руки перед едой и после садовых работ, тщательно промывайте фрукты и ягоды (даже сорванные с грядки!), а воду пейте только кипяченую или бутилированную. Так вы защитите организм и сохраните силы для прекрасного времяпрепровождения на природе», -- предупреждает Вера Последова, врач-терапевт, врач клинической лабораторной диагностики, член Союза педиатров.Летние простуды. Почему мы болеем даже в жаруКондиционеры, купание в холодных водоемах, ледяные напитки открывают дорогу вирусам, а перепады температуры и сквозняки становятся ловушкой для переохлаждения.«Лето – не время для больничных, но простуда не сверяется с календарем. Купание в холодном водоеме, кондиционер на полную мощность и даже стакан ледяного лимонада могут стать причиной кашля и насморка. Поэтом стоит положить в аптечку наиболее безопасные для всей семьи средства от простуды. Например, растворы на основе морской воды, которые увлажняют слизистую и «вымывают» вирусы, а на случай кашля – противовоспалительные средства – например, сироп Стодаль, который подходит для лечения кашля с самых ранних этапов его возникновения и может применяться даже у грудных детей. А если уже подступил насморк, можно обратиться к натуральным препаратам комплексного действия, например, Коризалии», -- Ирина Фарбер, ассистент кафедры детских болезней Клинического института детского здоровья им. Н.Ф. Филатова ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова.Раз в сезон устраивайте аптечке «ревизию»: проверяйте сроки годности, обновляйте содержимое под свои планы. Например, если в этом году на даче будет малыш – добавьте детские жаропонижающие свечи или натуральные средства при прорезывании зубов. И всегда держите в дачной аптечке запас препаратов для лечения хронических заболеваний. При диабете – глюкометр + тест-полоски, при болезнях сердца – нитроглицерин в таблетках, при астме – небулайзер с портативным аккумулятором.Дача – не место для экспериментов со здоровьем. Упакуйте препараты в герметичный контейнер с названиями и дозировками, прикрепите список с телефонами вашего врача и ближайшего стационара.Чек-лист: что проверить перед отъездом.Запас препаратов должен быть на 30% больше, чем нужно;Инструкции – особенно для новых лекарств;Температура хранения – инсулин, некоторые гормоны и антибиотики требуют холодильника;Резервный набор – положите дубликат самого важного в сумку, а не только в аптечку.