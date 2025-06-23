В рамках четвертого отбора в госпрограмму льготного кредитования в сфере туризма ВТБ одобрил финансирование инвестиционных проектов на 128 млрд рублей.

В рамках четвертого отбора в госпрограмму льготного кредитования в сфере туризма ВТБ одобрил финансирование инвестиционных проектов на 128 млрд рублей. Программа играет ключевую роль в развитии туристической инфраструктуры в условиях роста отрасли. Об этом сообщил на ПМЭФ-2025 член правления ВТБ Руслан Еременко.« В рамках новой волны отбора по программе льготного кредитования в этом году банк одобрил более 50 проектов на общую сумму 128 млрд рублей. Программа позволяет не только стимулировать инвестиции в туристический бизнес, но и повышать качество туристического продукта, что соответствует задачам национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и планам по укреплению экономического потенциала регионов», – отметил Руслан Еременко.В кредитном портфеле по госпрограмме лидируют Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ставропольский край, Нижегородская область и Хабаровский край.Программа льготного кредитования инвестпроектов в сфере туризма запущена Правительством в 2021 году. Она охватывает не только гостиницы, но и парки развлечений, аквапарки и горнолыжные курорты, что способствует комплексному развитию туристической инфраструктуры и привлечению инвесторов.На ПМЭФ-2025 банк подписал новые соглашения с клиентами о сотрудничестве в сфере туризма. Банк предоставит финансирование на 2,6 млрд рублей для восстановления базы отдыха и создания термального комплекса премиального класса «Место Смолячково» в курортной зоне Ленинградской области. Также банк поддержит реализацию масштабного проекта в Крыму. На Песчаной косе вблизи Евпатории в составе первой очереди комплекса «Золотые пески России» будет построен первый в Крыму отель категории 4*на 600 номеров.