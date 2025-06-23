LG Electronics укрепляет лидерство в области образовательных технологий (EdTech), представив серию широкоформатных интеллектуальных дисплеев LG CreateBoard.

LG Electronics укрепляет лидерство в области образовательных технологий (EdTech), представив серию широкоформатных интеллектуальных дисплеев LG CreateBoard. Новые дисплеи, оснащенные передовыми возможностями искусственного интеллекта (ИИ) и специализированными образовательными решениями, призваны обеспечить более полное погружение в процесс обучения в современных классах.Полная линейка LG CreateBoard включает в себя четыре модели, каждая из которых соответствует различным потребностям и целям пользователей:• LG CreateBoard Pro (TR3PN): высокопроизводительный процессор, оптимизирован для задач с интенсивным использованием ИИ и бесперебойной многозадачности.• LG CreateBoard Standard (TR3DQ): оснащен ключевыми функциями, включая беспроводной доступ к экрану, решения для письма и совместимость с Google Android.• LG CreateBoard Core (TR3BQ): модель, предоставляющая необходимые инструменты обучения более широкому кругу пользователей• LG CreateBoard 105-inch (TR5WP): оснащен 105-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 21:9, оптимизированным для проведения видеоуроков и совместного образовательного процесса.Модели LG CreateBoard Standard и Pro обеспечены удобными функциями на базе ИИ, которые улучшают взаимодействие в классе и оптимизируют образовательную среду:• Мгновенные Субтитры/ перевод: предлагает автоматически генерируемые субтитры в режиме реального времени, которые поддерживают многоязычное обучение.• Краткое содержание видео: ИИ автоматически анализирует и обобщает ключевые выводы из видеоуроков• Ask LG: программа, основанная на большой языковой модели, предоставляет ответы на вопросы об использовании LG CreateBoard и общую информацию на основе ИИ во время занятий.• Circle to Search: функция позволяет пользователям обводить содержимое на экране для получения мгновенных результатов контекстного поиска.• Calculator Pro: преобразует рукописные математические формулы в решения с помощью ИИ.Модели LG CreateBoard* также поддерживают специальные образовательные решения LG:• LG CreateBoard Share: беспроводное решение для совместного использования экрана, которое легко подключается к внешним устройствам с различными операционными системами, таких как Windows, Android и iOS. Оно позволяет одновременно использовать до девяти экранов, отлично подходит для проведения больших лекций.• LG CreateBoard Lab: передовое решение для написания текстов с понятным, оптимизированным интерфейсом, обеспечивающим максимальное удобство и простоту использования.Используя эти технологии, учителя могут подключать свои планшетные компьютеры к LG CreateBoard, что позволяет им свободно перемещаться по классу во время урока. А если потребуются дополнительные материалы, они могут легко добавлять веб-контент и мультимедиа в конспекты уроков простым нажатием кнопки в режиме реального времени. После занятий материалами можно легко поделиться с учащимися также одним нажатием кнопки.LG CreateBoard, сертифицированы в соответствии с программой корпорации Google о лицензировании корпоративных устройств (EDLA), обеспечивает прямой доступ к широкому спектру образовательных приложений через встроенный Google Play Store. Платформа также поддерживается LG ConnectedCare, решением LG для удаленного управления устройствами, позволяющим отслеживать работу нескольких дисплеев и оперативно реагировать на случаи возникновения ситуаций, связанных с вопросами безопасности и эксплуатации в учебных заведениях.«Наша обширная серия LG CreateBoard разработана специально для различных образовательных учреждений. Предлагая интеллектуальные решения, основанные на ИИ, мы стремимся помочь преподавателям создать более эффективную среду обучения, одновременно укрепляя наше лидерство на мировом рынке электронных технологий», - сказал Пайк Ки-Мун, руководитель подразделения информационных дисплеев LG Media Entertainment Solution.