Врачи рекомендуют не перенапрягаться, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Сегодня, 23 июня, ожидается магнитная буря мощностью в 4 балла. Возможны головные боли, слабость, сонливость и снижение работоспособности.Врачи рекомендуют не перенапрягаться, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе. Особое внимание следует уделить людям с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми. По данным my-calend, во время магнитных бурь возрастает риск гипертонических кризов, инфарктов и инсультов.Напомним, ранее мы писали, на