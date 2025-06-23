Во Владимирской области сотрудники полиции выдали разрешения на временное проживание в России супругам Лемуан и их четырем детям, прибывшим из Франции. Об этом сообщила официальный

Во Владимирской области сотрудники полиции выдали разрешения на временное проживание в России супругам Лемуан и их четырем детям, прибывшим из Франции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Семья переехала в Россию, не согласившись с политикой своей страны, которую они расценивают как навязывающую чуждые идеологические установки. Во Владимире им оказали необходимую помощь в