19-летняя Аврора Киба, невеста Григория Лепса, вступила в конфликт с Филиппом Киркоровым.

19-летняя Аврора Киба, невеста Григория Лепса, вступила в конфликт с Филиппом Киркоровым.В эфире популярного шоу "Мастер игры" произошел инцидент, который не оставил зрителей равнодушными. Аврора Киба, молодая невеста Григория Лепса, стала объектом нападок со стороны Филиппа Киркорова.Вчерашняя школьница не раз сталкивалась с критикой из-за романа с 62-летним певцом. В эфире шоу не удалось избежать острой темы, и у девушки стали допытываться, для чего ей нужны отношения с человеком, который на 40 лет старше. Киба дала понять, что ей не хочется обсуждать отношения с певцом, однако под натиском Филиппа Киркорова сдалась."Почему вы не можете ответить? Ответьте еще раз, если вас спрашивают", — возмутился Филипп. "Мое тело — мое дело. Какие еще вопросы?" — эмоционально ответила Аврора. Молодуха Лепса не только не испугалась, но и поставила на место поп-короля, защитив свою личность и личную жизнь.Это не первая стычка с поп-королем. Ранее Филипп Киркоров отметил, что не понимает, для чего Аврора Киба участвует в шоу "Мастер игры", ведь она просто чья-то невеста. Девушка не согласилась с такой оценкой, подчеркнув, что получает образование в одном из лучших учебных заведений мира, а Лепс просил ее руки четыре раза. Позднее Аврора Киба подчеркнула, что не чувствует неприязни со стороны популярного артиста.