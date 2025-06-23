Ремонт памятника князю Владимиру на смотровой площадке у Успенского собора во Владимире выполнит индивидуальный предприниматель из Ярославля Антон Герасимов. Администрация города

Ремонт памятника князю Владимиру на смотровой площадке у Успенского собора во Владимире выполнит индивидуальный предприниматель из Ярославля Антон Герасимов. Администрация города заключила с ним контракт по итогам аукциона. Стоимость работ составит почти 8 миллионов рублей – на 2 миллиона меньше начальной суммы, заявленной мэрией. Согласно условиям договора, подрядчик должен завершить реставрацию до конца октября. В