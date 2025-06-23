По оценке банка, выплата субсидии в цифровых рублях после широкого внедрения новой формы национальной валюты позволит получателям пользоваться средствами без комиссий за переводы и транзакции.

Банк России и Правительство Санкт-Петербурга совместно с ВТБ тестируют использование цифрового рубля для соцвыплат родителям младших школьников, обучающихся на дому. Об этом рассказала на ПМЭФ-2025 первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.«В качестве примера использования цифрового рубля мы выбрали одну из мер соцподдержки в Санкт-Петербурге – компенсацию питания родителям младших школьников, обучающихся на дому. Родители ребенка получат в цифровых рублях выплату, эквивалентную стоимости школьного питания. Ее начисление в цифровых рублях или совершение платежей будет выглядеть привычно, с одной разницей — выплаты будут поступать на отдельный счет в цифровых рублях. В отличие от других операций, субсидию можно будет потратить только в продуктовых магазинах на определенные группы товаров», — рассказала Ольга Скоробогатова.По оценке банка, выплата субсидии в цифровых рублях после широкого внедрения новой формы национальной валюты позволит получателям пользоваться средствами без комиссий за переводы и транзакции.«Банки готовятся к массовому внедрению цифрового рубля в России и тестируют различные сценарии его использования. Ранее тестировали получение стипендий и погашение штрафов при помощи цифровых рублей. Этот опыт поможет государству, финансовым организациям и получателям субсидий быстрее и удобнее взаимодействовать друг с другом, а также ускорит развитие цифровых платежей в стране», — сообщил заместитель президента-председателя правления банка Вадим Кулик.