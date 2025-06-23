По итогам первого полугодия 2025 года общий объем инвестиций резидентов в промышленно-логистические проекты компании «Реалитек» достиг 1,8 млрд рублей.

По итогам первого полугодия 2025 года общий объем инвестиций резидентов в промышленно-логистические проекты компании «Реалитек» достиг 1,8 млрд рублей. Сейчас в реализации резидентов компании находится более 200 га земли, а общий объем земельных участков индустриальных и промышленно-логистических парков составляет более 800 га.За первое полугодие компания предоставила для размещения новых объектов резидентов порядка 45 га, запланировав реализацию более 100 га до конца текущего года. Сейчас реализуются земельные участки в промышленно-логистических парках «М7 Купавна 2», «М7 Купавна 3», «М5 Чулково», «Милованов Балашиха». Общая площадь составляет 196 га.“Инвестиции наших партнеров формируют стабильную основу для развития промышленности и экономики Московской области. Благодаря новым производственным и логистическим площадкам мы создаем новые рабочие места, привлекаем современные технологии и способствуем улучшению качества жизни населения”, - отметил Виталий Коляда, генеральный директор компании “Реалитек”.Кроме действующих проектов, в активе компании успешно функционируют четыре индустриальных парка («Лунн Балашиха», «Демидов Балашиха», «Румянцев Балашиха», «Смирнов Щелково») и бизнес-центр «Лофт Пуршево». Более 210 резидентов выбрали проекты девелопера для размещения своих производственных, складских и логистических центров. В структуре резидентов лидирующие позиции заняли сектора торговли и складской деятельности (30%), производства оборудования и компонентов (10%), металлообработки (11%).Восточное направление Московской области остается лидером по количеству промышленно-логистических проектов, на долю этого направления приходится 57 парков. Наибольший прирост по количеству парков наблюдался в Восточном направлении по удаленности до 30 км от МКАД. Подавляющее количество проектов “Реалитека” сосредоточено в г.о. Балашиха.«Реалитек» (входит в А.М.Р. Групп) — девелоперская компания полного цикла, которая разрабатывает инвестиционные проекты от идеи до полной реализации, создает индустриальные парки и реализует промышленную, складскую и коммерческую недвижимость.