Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» выполнили работы для технологического присоединения крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) «Галеон» в Александровском районе. Предприятие специализируется на производстве рыбопосадочного материала и товарной форели под товарной маркой «Рюдзин». Проект способствует импортозамещению в пищевой промышленности и созданию новых рабочих мест.

Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» выполнили работы для технологического присоединения крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) «Галеон» в Александровском районе. Предприятие специализируется на производстве рыбопосадочного материала и товарной форели под товарной маркой «Рюдзин». Проект способствует импортозамещению в пищевой промышленности и созданию новых рабочих мест.Для обеспечения фермерского хозяйства электроэнергией энергетики осуществили строительство воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ и 0,4 кВ суммарной протяженностью около 100 метров с применением самонесущего изолированного провода, а также установили комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА. Общая мощность, выданная потребителю, составила 150 кВт.КФХ «Галеон» разработало собственную методику выращивания рыбопосадочного материала, усовершенствовало биотехнологии и спроектировало уникальную замкнутую систему водоснабжения. До 2033 года рыбоводческое хозяйство планирует создать 200 рабочих мест и выйти на проектную мощность 2 млн мальков в год. Финансовые вливания в проект составят 1,5 млрд рублей.