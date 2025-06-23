Дело рассмотрит Октябрьский районный суд.

Во Владимире трое местных жителей предстанут перед судом по обвинению в хищении более 59 миллионов рублей у банка. По версии следствия, злоумышленники в конце 2020 года незаконно переводили деньги на заблокированные карты, а затем обналичивали средства через счета знакомых, придумывая различные истории о легальности происхождения денег.Дело рассмотрит Октябрьский районный суд.Клиенты банка, ставшие невольными участниками схемы, обнаружили у себя долги от 23 тысяч до 3,3 миллионов рублей.