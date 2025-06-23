Житель Гусь-Хрустального, относивший себя к протестантам, получил штраф в 2 000 рублей за распространение экстремистских материалов. Об этом сообщает пресс-служба суда города. Дело в том, что

Житель Гусь-Хрустального, относивший себя к протестантам, получил штраф в 2 000 рублей за распространение экстремистских материалов. Об этом сообщает пресс-служба суда города. Дело в том, что мужчина занимался проповедью основ христианской религии. Для этого он использовал книги и брошюры, признанные в РФ экстремистскими. Из пресс-релиза Гусь-Хрустального горсуда Данные книги и брошюры мужчина хранил у себя