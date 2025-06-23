Форум, посвященный развитию беспилотных авиационных систем и технологий, БАС 2025, провело в Иркутске правительство Иркутской области 22 июня.

Форум, посвященный развитию беспилотных авиационных систем и технологий, БАС 2025, провело в Иркутске правительство Иркутской области 22 июня, сообщает пресс-служба регионального правительства.Мероприятие было организовано в Доме молодежи. На форуме представили инновационные проекты в области беспилотных авиационных систем, а также обсудили перспективы развития данной сферы.Развитие беспилотных технологий — стратегический приоритет для Иркутской области, — заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, посетивший форум.Он отметил, что Приангарье является идеальной площадкой для внедрения инновационных решений, поскольку характеризуется большими масштабами и сложной логистикой. По его словам, в регионе уже сегодня беспилотники решают конкретные задачи — от мониторинга лесных пожаров до доставки грузов в труднодоступные районы.На форуме свои разработки представили такие компании, как конструкторское бюро Аэрокейс, ООО Цифровая лаборатория, Зеон региональная компания Зенитагро, Геоскан и другие.В мероприятиях форума приняли участие студенты вузов, техникумов, представители школ региона. Они представили свои проекты, которые разрабатывали в специализированных классах.На площадке перед Домом молодежи прошел спортивный фестиваль. Для гостей форума был установлен специальный демонстрационный куб с моделями дронов. Каждый желающий мог попробовать себя в роли оператора БПЛА и освоить азы управления такой техникой.