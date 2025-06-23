На повороте на село Давыдово в Камешковском районе утром 23 июня столкнулись два автомобиля. В 7:30 на место ДТП вызвали спасателей, рассказали в пресс-службе Россоюзспаса области. К счастью,

На повороте на село Давыдово в Камешковском районе утром 23 июня столкнулись два автомобиля. В 7:30 на место ДТП вызвали спасателей, рассказали в пресс-службе Россоюзспаса области. К счастью, пострадали только «Рено Логан» и «БМВ». Спасатели отключили к машин аккумуляторы, чтобы избежать возможного возгорания. Вредители в аварии не пострадали. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: Россоюзспас