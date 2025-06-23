Без газа остались 25 домов.

В городе Ковров Владимирской области ведутся работы по восстановлению газоснабжения в 6 многоквартирных и 19 частных домах после аварии на пункте редуцирования газа на улице Долинной. Решение о замене оборудования было принято на заседании КЧС.Специалисты «Газпром газораспределение Владимир»готовят необходимое оборудование и обещают подключить потребителей в кратчайшие сроки.Жители Коврова активно обсуждают ситуацию в соцсетях, выражая недовольство работой газовой службы и задаваясь вопросами о компенсации ущерба.