Жильцы шести многоквартирных домов и девятнадцати домов частного сектора на Долинной улице в Коврове с пятницы, 20 июня, живут без газа. Оборудование, подающее синее пламя, оказалось

Жильцы шести многоквартирных домов и девятнадцати домов частного сектора на Долинной улице в Коврове с пятницы, 20 июня, живут без газа. Оборудование, подающее синее пламя, оказалось аварийным, и требует замены, рассказали в пресс-службе администрации Коврова. Новое оборудование должны были привезти в понедельник, 23 июня. Специалисты уже начали подготовительные работы. Как рассказал глава города Сергей Сидорин