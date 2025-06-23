Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.

В Муроме 65-летней жительнице удалось вернуть 400 тысяч рублей, которые она год назад перевела на безопасный счет, поверив на слово телефонным аферистам.Как сообщили в прокуратуре, после обращения обманутой женщины в надзорный орган, было установлено, что счет, на который ушли деньги, принадлежит жителю Новосибирска. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании средств в пользу потерпевшей. Он добровольно вернул всю сумму.Однако, как подчеркивают в правоохранительных органах, такая развязка – скорее исключение, чем правило. В связи с этим, муромские полицейские настоятельно рекомендуют гражданам проявлять бдительность и ни в коем случае не вступать в телефонные разговоры с незнакомцами, представляющимися сотрудниками банков, спецслужб или иных силовых структур.