В Общественном совете при Минтрансе РФ прокомментировали «точечные изменения» транспортной инфраструктуры Владимира. Свои наблюдения за развитием областной столицы Илья Зотов, советник

В Общественном совете при Минтрансе РФ прокомментировали «точечные изменения» транспортной инфраструктуры Владимира. Свои наблюдения за развитием областной столицы Илья Зотов, советник главы Владимира, зам председателя Общественного совета при Министерстве транспорта, а также член Комиссии Госсовета по направлению «Эффективная транспортная система» оставил в соцсетях. Из тг-канала Ильи Зотова, зам. председателя Общественного совета при Минтрансе России Тут