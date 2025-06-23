Сейчас идёт расстановка новой мебели и современного учебного оборудования.

В преддверии нового учебного года школа преобразилась: обновлён фасад, проведен капитальный ремонт внутренних помещений, заменена электрика, системы отопления и канализации, а также кровля. Об этом рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин. Сейчас идёт расстановка новой мебели и современного учебного оборудования.В планах до конца июля – благоустройство школьного двора, включая новые дорожки, площадь для торжеств и клумбы. «Владимиртеплогаз» приступил к замене вводов тепловых сетей.«Благодаря программе «Единой России» по капитальному ремонту школ, ученики посёлка Гусевский смогут начать учебный год в комфортных и современных условиях», — отметил депутат Игошин в своих соцсетях.