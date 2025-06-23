Новая спортплощадка открылась в селе Новофетинино Кольчугинского района. Она находится на свежем воздухе. Теперь местные жители могут заниматься на тренажерах, а от непогоды их сможет

Новая спортплощадка открылась в селе Новофетинино Кольчугинского района. Она находится на свежем воздухе. Теперь местные жители могут заниматься на тренажерах, а от непогоды их сможет защитить крыша. Из пресс-релиза правительства области Спортплощадка открыта в селе Новофетинино. Реализация данного объекта стала возможна благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий», а также активному участию жителей и администрации МО