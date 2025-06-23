Сотрудник Вязниковской райбольницы обвиняется в получении взятки и нарушении неприкосновенности частной жизни. За деньги медик помогал с бизнесом местной ритуальщице, рассказали в

Сотрудник Вязниковской райбольницы обвиняется в получении взятки и нарушении неприкосновенности частной жизни. За деньги медик помогал с бизнесом местной ритуальщице, рассказали в пресс-службах прокуратуры и Следкома области. Бизнеследи, желая увеличить прибыль от своего ритуального агентства и опередить конкурентов, решила вложиться не в рекламу, а в заведующего паллиативным отделением Вязниковской райбольницы. С 13 января 2024 года