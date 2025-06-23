В грядущие выходные, 27 и 28 июня, в Вязниках состоится фестиваль «Русский характер», на который съедутся известные барды и молодые исполнители. Все те, кто любят авторские песни, однозначно

В грядущие выходные, 27 и 28 июня, в Вязниках состоится фестиваль «Русский характер», на который съедутся известные барды и молодые исполнители. Все те, кто любят авторские песни, однозначно должны посетить фатьяновский город. Вход на праздник свободный. Как объяснили в пресс-службе правительства региона, в программе фестиваля – концерты, мастер-классы, творческие встречи и конкурсы. Для гостей выступят