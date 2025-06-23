Управление ФСБ и Следственный комитет по Владимирской области выявили факт растраты бюджетных средств в особо крупном размере, к которому причастен директор владимирского филиала одного

Управление ФСБ и Следственный комитет по Владимирской области выявили факт растраты бюджетных средств в особо крупном размере, к которому причастен директор владимирского филиала одного из федеральных вузов. По версии следствия, в феврале 2020 года руководитель образовательного учреждения фиктивно трудоустроил свою знакомую на должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Источник “Шестого канала” уточнил, что речь идет