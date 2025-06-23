Через года, через века – помните. 22 июня в 4 утра на Площади Победы во Владимире прошла траурная церемония. Первые лица города и региона почтили память погибших в Великой Отечественной войне.

Через года, через века – помните. 22 июня в 4 утра на Площади Победы во Владимире прошла траурная церемония. Первые лица города и региона почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Именно в этот день, 84 года назад, войска Германии напали на Советский союз. Ранним утром началась самая кровопролитная война. Она унесла жизни более 27