Появились адреса установки комплексов.
Во Владимирской области усиливается контроль за соблюдением ПДД. С 23 июня на дорогах региона начнут работу 19 передвижных комплексов фотовидеофиксации, которые будут фиксировать нарушения скоростного режима. Камеры будут установлены на наиболее аварийно-опасных участках трасс М-7 «Волга», Р-132 «Золотое кольцо», а также в городе Владимире. Камеры будут размещены на следующих участках дорог:
М-7 «Волга» 103 км;
М-7 «Волга» 116 км;
М-7 «Волга» 181 км;
М-7 «Волга» 312 км;
Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с М-7 «Волга» 4 км;
Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с М-7 «Волга» 7 км;
Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с М-7 «Волга» 10 км;
Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с М-7 «Волга» 13 км;
Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с М-7 «Волга» 17 км;
Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с М-7 «Волга» 18 км;
Владимир, улица Лакина, 1а;
Владимир, Судогодское шоссе, 81;
Р-132 «Золотое кольцо» 308 км + 500 м;
Юрьев-Польский – Кольчугино 5 км;
Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики 110 км;
Владимир – Муром – Арзамас 116 км;
Касимов – Муром – Нижний Новгород 80 км;
Хохлово – Камешково – Ручей 9 км;
Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики в черте Александрова (улица Кольчугинская, 57).