Появились адреса установки комплексов.

Во Владимирской области усиливается контроль за соблюдением ПДД. С 23 июня на дорогах региона начнут работу 19 передвижных комплексов фотовидеофиксации, которые будут фиксировать нарушения скоростного режима. Камеры будут установлены на наиболее аварийно-опасных участках трасс М-7 «Волга», Р-132 «Золотое кольцо», а также в городе Владимире. Камеры будут размещены на следующих участках дорог:М-7 «Волга» 103 км;М-7 «Волга» 116 км;М-7 «Волга» 181 км;М-7 «Волга» 312 км;Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с М-7 «Волга» 4 км;Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с М-7 «Волга» 7 км;Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с М-7 «Волга» 10 км;Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с М-7 «Волга» 13 км;Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с М-7 «Волга» 17 км;Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с М-7 «Волга» 18 км;Владимир, улица Лакина, 1а;Владимир, Судогодское шоссе, 81;Р-132 «Золотое кольцо» 308 км + 500 м;Юрьев-Польский – Кольчугино 5 км;Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики 110 км;Владимир – Муром – Арзамас 116 км;Касимов – Муром – Нижний Новгород 80 км;Хохлово – Камешково – Ручей 9 км;Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики в черте Александрова (улица Кольчугинская, 57).