Регулятор может замораживать банковские карты на срок до 10 дней.

В июне Росфинмониторинг начал более активно применять меры по ограничению банковских операций в отношении граждан, чьи транзакции вызывают подозрения.Особое внимание уделяется счетам, на которые регулярно поступают небольшие суммы от множества отправителей.В ведомстве поясняют, что подобные операции могут свидетельствовать о незаконной деятельности, однако эксперты отмечают, что под пристальным вниманием могут оказаться и вполне легальные переводы, например, при организации совместных покупок или оплате услуг.