Лабораторные исследования показали, что 16 клещей являются переносчиками опасных инфекций, таких как боррелиоз.

За последнюю неделю в медицинские учреждения обратились 150 человек, пострадавших от клещей, в том числе 33 ребенка. Лабораторные исследования показали, что 16 клещей являются переносчиками опасных инфекций, таких как боррелиоз.Всего с начала сезона зафиксировано 1189 обращений, включая 308 детей. Случаев клещевого энцефалита не обнаружено, но выявлены случаи боррелиоза, анаплазмоза и эрлихиоза.Роспотребнадзор напоминает о необходимости осматривать себя и детей после прогулок на природе. В случае обнаружения клеща, обратитесь к врачу и сдайте насекомое на анализ.