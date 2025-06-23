Идет пьяный мужик, заходит в подъезд, поднимается на этаж, звонит в дверь. Ему открывает мужчина. Мужик (заплетающимся языком, шипящим голосом):
- Здраассии, ааа Колю можно?
- Вы ошиблись, здесь Коля не живет.
- Изините, - мужик уходит, делает круг почета.
Через 5 минут звонит в ту же дверь.
- Здраасссии, а Колю можно?
- Мужик ты достал, ночь на дворе, никакой Коля здесь не живет!
- Извинии.
Уходит,через 15 минут ситуация повторяется.
- Здрассии, а Колю позовите пжалуста...
- Ну, достал! Да не живет тут Коля!
Мужик обиженно:
- Аа ну конешшно, один ты везде живешь!
еще анекдот!