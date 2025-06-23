64-летний Игорь Николаевич Зуров из села Никулино Селивановского района пропал 21 июня. Мужчина ушел в лес в обеденное время и не вернулся домой. В 20:57 родственники обратились к поисковикам.

64-летний Игорь Николаевич Зуров из села Никулино Селивановского района пропал 21 июня. Мужчина ушел в лес в обеденное время и не вернулся домой. В 20:57 родственники обратились к поисковикам. Как рассказали в соцсетях отряда «ЛизаАлерт» Владимирской области, в 23:55 начались активные поиски. Местный житель и поисковик по совместительству предоставил волонтерам свою дачу, что те могли