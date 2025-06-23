Новые подробности загрязнения реки Рпень — мэрия опубликовала результаты исследования проб воды. Напомним, 14 июня владимирские рыбаки заметили белую полосу, вытекающую под Рпенским

Новые подробности загрязнения реки Рпень — мэрия опубликовала результаты исследования проб воды. Напомним, 14 июня владимирские рыбаки заметили белую полосу, вытекающую под Рпенским проездом. На следующий день природоохранная прокуратура, городская администрация и правительство области выехали на место. Специалисты собрали необходимый объем воды, чтобы выяснить происхождение странной массы, появившейся в реке. Белая пена оказалась моющим средством.