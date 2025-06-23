117 взрослых и 33 детей Владимирской области укусили клещи за прошедшую неделю. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Из 150 снятых с владимирцев клещей 16 оказались

117 взрослых и 33 детей Владимирской области укусили клещи за прошедшую неделю. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Из 150 снятых с владимирцев клещей 16 оказались переносчиками опасных болезней. Из пресс-релиза Роспотребнадзора области За 25 неделю среди клещей, снятых с людей, обнаружено 16 положительных находок:– 14 – иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ);– 1 – гранулоцитарный