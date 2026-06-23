В администрации города Владимира сообщили о подведении итогов конкурса по предоставлению грантов в 2026 году социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных

В администрации города Владимира сообщили о подведении итогов конкурса по предоставлению грантов в 2026 году социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов. Заявок было подано 17. Победителями стали 14 организаций. Их проекты были признаны наиболее интересными и соответствующими критериям отбора. Список победителей: Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни: – Владимирское региональное отделение Общероссийской