Очень толстый мужчина обратился в контору, которая обещала "Теряй 10 кг и даже больше за 5 дней!!! ".
На следующий день, к нему в дверь постучалась умопомрачительная красотка, но которой были только розовые красовки Найк и значок на шее "Если поймаешь меня- я твоя! "
Мужчина бегал за ней 5 дней, но так и не поймал, но действительно потерял
10 кг. Результат ему понравился и он спросил, можно ли потерять 20 кг за 5 дней. Ему сказали, что можно, и на следующий день, к нему пришла еще более умопомрачительная красавица только в розовых красовках и значке "Если поймаешь меня- я твоя! "
Мужчина бегал за ней 5 дней, но так и не поймал, но действительно потерял
20 кг. Мужчина радостный как младенец звонит в контору и спрашивает, а можно ли потерять 30 кг
еще анекдот!