Региональное отделение Соцфонда назначило 177 многодетным семьям с превышением доходов до 10% единое пособие. Речь идёт о родителях, которые обращались за продлением выплаты в этом году, но им

Региональное отделение Соцфонда назначило 177 многодетным семьям с превышением доходов до 10% единое пособие. Речь идёт о родителях, которые обращались за продлением выплаты в этом году, но им было отказано из-за небольшого превышения доходов. Решение пересмотрели и пособие одобрили вновь. Семьям не пришлось предоставлять новые заявления и документы. Согласно изменениям в законодательстве, если среднедушевой доход