Аслан Засеев: Даже слов нет, одни эмоции, молодцы! Ура! Победы черно-белых становятся приятной традицией. Владимирское «Торпедо» в пятый раз подряд показало себя лучшей командой на поле. Игра

Аслан Засеев: Даже слов нет, одни эмоции, молодцы! Ура! Победы черно-белых становятся приятной традицией. Владимирское «Торпедо» в пятый раз подряд показало себя лучшей командой на поле. Игра прошла в рамках Второго дивизиона Первенства России по футболу на домашней арене черно-белых. В этот раз соперником торпедовцев стал одноименный клуб из Череповца. Узнаваемый стиль игры, длинные передачи,