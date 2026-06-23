В Центральном парке культуры и отдыха города Владимира пройдёт тожественная церемония закрытия и подведение итогов второго международного фестиваля-конкурса скульпторов «Владимир —

В Центральном парке культуры и отдыха города Владимира пройдёт тожественная церемония закрытия и подведение итогов второго международного фестиваля-конкурса скульпторов «Владимир — белокаменная столица». 26 июня, в завершающий день фестиваля, гости праздника смогут увидеть все работы участников. Основным событием фестиваля стал скульптурный симпозиум, который стартовал 1 июня и продлится до 25 июня. 10 скульпторов из России и