О кадровых решениях в администрации города Владимира сообщили 22 июня. Новые руководители – в двух управлениях. Начальником управления по охране окружающей среды стал Сергей Васильевич

О кадровых решениях в администрации города Владимира сообщили 22 июня. Новые руководители – в двух управлениях. Начальником управления по охране окружающей среды стал Сергей Васильевич Музыка. Он приступил к своим обязанностям со вчерашнего дня, 22 июня. Сергей Музыка родился во Владимире. Имеет высшее образование. В 2008 году окончил Владимирский государственный гуманитарный университет. С 1992 года