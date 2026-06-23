Житель Коврова обвиняется в смерти сожительницы и малолетнего сына. Глава семейства решил самостоятельно установить газовое оборудование и сделал это ненадлежащим образом. В результате

Житель Коврова обвиняется в смерти сожительницы и малолетнего сына. Глава семейства решил самостоятельно установить газовое оборудование и сделал это ненадлежащим образом. В результате отправления угарным газом погибли его гражданская жена и 3-летний сын. Мужчина предстанет перед судом. Проведённым расследованием установлено, что мужчина с 2017 года проживал в многоквартирном доме на улице Димитрова города Коврова вместе