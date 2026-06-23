В настоящее время материалы расследования переданы в Муромский городской суд.

Муромская городская прокуратура утвердила обвинение в адрес 51-летнего водителя из Брянской области. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели человека.Следствие установило, что ночью 13 марта текущего года фигурант на грузовике «Сканиа» следовал по автотрассе М-12 «Восток» в сторону Казани. Из-за мокрой дороги водитель выбрал небезопасную скорость и не учел дорожную обстановку. Не выдержав дистанцию, он на полном ходу протаранил ехавший впереди фургон «Хендэ», который двигался с включенной «аварийкой».Водитель легкового авто получил тяжелые травмы и через несколько дней скончался в медучреждении. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.