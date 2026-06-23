Специализированное пространство приглашает горожан пройти комплексную диагностику организма и получить персональные рекомендации.

В Муроме готовится к открытию уникальная площадка, где каждый посетитель сможет всесторонне проверить состояние своего здоровья. Медики не только оценят индивидуальные риски развития заболеваний, но и разработают для обратившихся персональную стратегию профилактики, позволяющую надолго сохранить бодрость и хорошее самочувствие.Гостей церемонии ожидает крайне насыщенная программа: организаторы запланировали коллективный променад на свежем воздухе, серию познавательных мастер-классов и дегустационную ярмарку здорового питания. На протяжении всего праздника будут действовать интерактивные зоны, где любой желающий сможет оперативно проконсультироваться с профильными специалистами.Кстати, популярное убеждение о необходимости ежедневно преодолевать десять тысяч шагов оказалось не более чем расхожим мифом, не имеющим под собой медицинской основы. Травматолог-ортопед Сеченовского Университета Алексей Репетюк объяснил истинное происхождение этой цифры и назвал реальные ориентиры, позволяющие двигаться без вреда для организма. Выяснилось, что оптимальный объём нагрузки напрямую привязан к возрастной категории человека.Представителям старшего поколения абсолютно ни к чему гнаться за рекордными показателями — для уверенного поддержания физической формы им вполне хватает неспешных прогулок в диапазоне от четырёх до шести тысяч шагов ежедневно. Гражданам более молодого возраста, ведущим динамичный образ жизни, рекомендована чуть более высокая планка — порядка шести-восьми тысяч шагов. Именно такой двигательный режим обеспечивает надёжную защиту сердечно-сосудистой системы, помогает держать под контролем артериальное давление, предотвращает развитие сахарного диабета и набор избыточной массы тела.