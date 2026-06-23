Уголовное дело направлено в Селивановский районный суд для рассмотрения по существу.
Прокурор Селивановского района утвердил обвинительный акт в отношении 38-летнего гостя из Нижегородской области. Мужчину обвиняют в незаконном приобретении запрещенных веществ в крупном размере.
По версии следствия, в марте текущего года житель Арзамаса оформил заказ на синтетический наркотик через популярный мессенджер. После перевода оплаты он получил координаты тайника с «закладкой».
Прибыв по указанному адресу, фигурант отыскал спрятанный в земле сверток с запрещенным содержимым. Однако реализовать свой умысел до конца он не успел: его задержали полицейские.
За совершенное преступление мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.