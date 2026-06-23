Этот дрон, если разобрать его полностью, станет несколькими сотнями мелких деталей. На то, чтобы такой сделать, у волонтера Кирилла сейчас уходит около 3 часов беспрерывной работы. В первое

Этот дрон, если разобрать его полностью, станет несколькими сотнями мелких деталей. На то, чтобы такой сделать, у волонтера Кирилла сейчас уходит около 3 часов беспрерывной работы. В первое время, признается, получалось намного дольше. Кирилл, волонтер Квадрокоптер поставлен на поток. Есть индивидуальные решения, но это уже по запросу бойцов, если у них есть конкретные пожелания. Эта