Подозреваемого задержали.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в хищении имущества из коммерческого помещения. В дежурную часть обратился представитель организации с заявлением о пропаже ценностей.Следствие выяснило, что в середине июня злоумышленник разбил окно офиса на улице Куйбышева и проник внутрь. Добычей вора стали системные блоки, мониторы, микроволновая печь и часы. Общая сумма ущерба составила более 110 тысяч рублей.Подозреваемым оказался ранее судимый 43-летний житель Владимира. Оперативники обнаружили все украденные вещи у него дома и изъяли их. Мужчина во всем признался и сейчас находится под подпиской о невыезде. Пострадавшая сторона выразила искреннюю благодарность полиции за быструю помощь.