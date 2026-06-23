По факту случившегося проводится тщательная проверка.

Сегодня в городе Владимире произошел несчастный случай во время ремонтно-восстановительных работ на сетях муниципального предприятия «Владимирводоканал». В результате инцидента пострадали 4 человека, 2 из которых, к сожалению, скончались.Руководство города и предприятия, совместно с оперативными службами, немедленно прибыли на место происшествия. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.Администрация города Владимира выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших. Всем пострадавшим и их родным будет предоставлена всесторонняя поддержка.