23 июня, с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00, временно закроют проезд на улице Рабочий спуск, с обеих сторон моста. Это связано с подготовкой к ремонту асфальтового покрытия под «чёрным мостом». В
23 июня, с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00, временно закроют проезд на улице Рабочий спуск, с обеих сторон моста. Это связано с подготовкой к ремонту асфальтового покрытия под «чёрным мостом». В администрации города Владимира просят водителей планировать маршрут заранее. Прокомментируйте новость в нашем сообществе ВКонтакте! Фото Анны Ефимовой