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<a href="https://33live.ru/novosti/23-06-2026-vo-vladimire-segodnya-perekroyut-dvizhenie-na-ulice-rabochij-spusk.html" target="_blank">Во Владимире сегодня перекроют движение на улице Рабочий спуск</a> - 23 июня, с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00, временно закроют проезд на улице Рабочий спуск, с обеих сторон моста. Это связано с подготовкой к ремонту асфальтового покрытия под «чёрным мостом». В