Следователи работают на месте происшествия.

Октябрьский межрайонный следственный отдел СКР по Владимирской области начал уголовное расследование. Дело возбуждено по признакам нарушения требований охраны труда, повлекшего смерть двух человек.По предварительным данным, сегодня работники МУП «Владимирводоканал» проводили ремонт на Судогодском шоссе. Двое сотрудников спустились в канализационный колодец, где одному из них стало плохо. На помощь пришли еще двое коллег, которые также потеряли сознание. Пятый член бригады вытащил пострадавших на поверхность. В итоге двое рабочих скончались, а двое были госпитализированы.Изымается необходимая документация, устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.