В регионе продолжат развивать систему фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. На сегодняшний день в области насчитывается 212 стационарных комплексов фотовидеофиксации

В регионе продолжат развивать систему фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. На сегодняшний день в области насчитывается 212 стационарных комплексов фотовидеофиксации (КФВФ), в том числе мобильных и передвижных. В 2025 году в эксплуатацию ввели 20 камер, а в 2026 установят ещё 8. Также заключён контракт на модернизацию 15 старых комплексов. После обновления они смогут фиксировать новые