Соответствующее сообщение 23 июня, в 11.01, распространила единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Владимирская область. Информация о ракетной

Соответствующее сообщение 23 июня, в 11.01, распространила единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Владимирская область. Информация о ракетной опасности во Владимирской области появилась в канале РСЧС Владимирская область в МАХ, 23 июня, в 10.15. Напомним, ранее и впервые ракетную опасность во Владимирской области объявляли 9 апреля 2026 года. Прокомментируйте новость в нашем