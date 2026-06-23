В мае 2026 года во Владимирской области цены выросли на 0,5% по сравнению с апрелем. Годовая инфляция практически не изменилась и составила 6,4%, сообщили во владимирском отделении Банка России.

В мае 2026 года во Владимирской области цены выросли на 0,5% по сравнению с апрелем. Годовая инфляция практически не изменилась и составила 6,4%, сообщили во владимирском отделении Банка России. Овощи в мае подешевели. Помидоры, огурцы и сладкий перец стали доступнее. Весной тепличные хозяйства тратят меньше на отопление и освещение, а объёмы производства растут. А сливочное