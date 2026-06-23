У части исследованных паразитов специалисты выявили боррелиоз.

По данным Роспотребнадзора на 22 июня, за неделю от укусов клещей во Владимирской области пострадали 172 человека, включая 28 детей. Всего за сезон к медикам обратился 1341 житель региона. Случаев энцефалита в области не зафиксировано, но у 11 снятых с людей паразитов выявили боррелиоз.При нападении клеща важно сразу обратиться в больницу. Снятого паразита следует в течение 3-х суток сдать на платный анализ. Главная лаборатория расположена во Владимире на улице Токарева, дом 5, а филиалы Центра открыты в Суздале, Коврове, Вязниках, Петушках и Собинке. Если клещ окажется носителем инфекции, нужно срочно посетить инфекциониста.